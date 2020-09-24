Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине

В Украине сейчас идет вторая волна заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19, заявляет украинский президент Владимир Зеленский.

"Сейчас во всем мире, и Украина не исключение, обострение, и растет количество заболевших. Потому у нас сегодня действительно запрещен въезд заграничным гражданам. Я думаю, что это правильное решение. У нас такое решение было, когда у нас начиналась первая волна, мы смогли ее остановить. Тогда на 40 млн украинских граждан у нас было от 100 до 300 заболевших. Сегодня мы имеем 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине. Мы не можем рисковать, как украинцами, так и гражданами из других стран, которые прибывают в Украину. Потом, когда стабилизируется эта ситуация, в Украине будут открыты границы, обязательно", - сказал Зеленский на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе в четверг.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине выявили 188 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки в Украине зафиксировали 3372 новых случая заболевания.

Активных больных на сегодня - 100 891, за сутки их количество возросло на 1 532. При этом за прошедшие сутки количество людей, которые выздоровели, выросло на 1788 человек.