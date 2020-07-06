Зеленского просят не внедрять 5G в Украине - петиция

На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрировали электронную петицию с призывом запретить внедрение технологии 5G в стране из-за "крайне негативного его влияния на здоровье".

"Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!" - говорится в петиции.

Петиция уже набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов.

Напомним, первая общественная сеть 5G заработала в столице Швеции. Зона покрытия мобильной связи последнего поколения появилась в Стокгольме и принадлежит оператору Tele2. Большинство пользователей мобильной связи не могут пользоваться преимуществами сети 5G, потому что в открытой продаже почти нет смартфонов, которые поддерживали бы этот стандарт.

Сейчас в Европе распространены сети 3G и 4G. Они заработали десять лет назад и раньше. Сеть 5G позволяет работать на мобильных устройствах с невиданной до этого скоростью и обеспечивать услуги, доступные только в стационарных сетях. Она открывает перспективы для работы большого количества мобильных устройств, умных домов, автомобилей и других новшеств.