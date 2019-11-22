Земельная реформа. Изменения в законодательстве сегодня обсудили в Харькове

Теневой оборот земель сельскохозяйственного назначения и отличие урожайности, которая декларируется на бумаге от той, что есть в действительности. По таким показателям Харьковская область входит в топ-10 областей Украины по отчуждению земли.

Роман Лещенко, уполномоченный Президента Украины по земельным вопросам

Ми проаналізували Харківську область, і ми побачили, що на сьогоднішній день в Харківській області, з точки зору того обсягу землі, який декларується, і що обробляється - є суттєві відмінності

По словам Романа Лещенка, детенизация отношений в сфере рынка земли возможна за счет внедрения земельной реформы, которая призвана навести порядок в неконтролируемых процессах, при которых страна теряет основной ресурс. Ведь с 42 миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения, сегодня более 32-х - находятся в частной собственности.

Роман Лещенко, уполномоченный Президента Украины по земельным вопросам

Із тих 10,5 мільйонів гектарів державної землі, яка офіційно по статистиці декларується, на сьогоднішній день її немає, тому що з так званим “мораторієм” за 18 років ми дійшли до того, що в нас сьогодні 7 мільйонів 600 тисяч державної землі, яка по факту в нас є. Все решта: було через різні схеми, судові рішення, різні там способи - виведено з державної власності

На сегодняшний день в Министерстве уже запустили через спутниковые системы навигации открытые геоданные Украины для того, чтобы промониторить информацию об урожайности по культурам.

Тарас Высоцкий, зам. Министра развития экономики, торговли и сельск. хозяйства

Щоб ми побороли, перевели в легальну площину той тіньовий ринок, який сьогодні, на жаль, існує. Він в нас існує - по пайовим землям тіньовий через різні юридичні підходи, а по землях особистого селянського господарства він взагалі відкритий, він не тіньовий. Вони дійсно купуються і продаються і досить активно. Жодних обмежень немає. Це теж треба врегулювати

В профильном министерстве признают, земельная реформа - это действительно изменение философии в сфере землепользования. Согласно которой все земли государственной собственности и водные объекты перейдут в распоряжение громадам. Которые, в свою очередь, получат значительный ресурс, а вместе с тем большую ответственность.