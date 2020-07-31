Земельный участок стоимость 13 миллионов вернулся в собственность государства

Хозяйственным судом области удовлетворен иск местной прокуратуры в интересах государства к частному предприятию о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка в сумме более миллиона гривен, расторжение договора и обязательства вернуть Чугуевскому горсовету земельный участок стоимостью более 13 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Так, между Чугуевским городским советом и частным предприятием заключен договор земли площадью 15,3 га сроком на 25 лет для размещения и обслуживания кемпингов и домов отдыха.

Согласно условиям договора, арендная плата вносится арендатором в денежной форме в размере 1 процента нормативной денежной оценки земельного участка. Согласно расчету задолженности по арендной плате за пользование земельным участком, установлено, что арендная плата вносится арендатором несвоевременно и не в полном объеме с 2017 года. Это и стало основанием для направления соответствующего иска в суд.

Решение суда первой инстанции вступит в законную силу по истечении сроков на апелляционное обжалование.