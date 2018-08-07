Землетрясение в Индонезии: МИД дал рекомендации украинцам

МИД Украины, в связи с мощным землетрясением в Индонезии и сохранением вероятности дальнейших толчков, рекомендует внимательно следить за сообщениями местных властей о развитии сейсмологической ситуации.

Об этом сообщается на сайте департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Для личной безопасности граждан, находящихся на территориях, где сохраняется сейсмическая угроза (на островах Ломбок и Бали), или планируют их посетить, рекомендуют руководствоваться следующими советами:

- если во время толчков граждане находятся в здании, его необходимо как можно быстрее покинуть, не пользуясь лифтами;

- держаться на безопасном расстоянии от высотных зданий, не находиться под линиями электропередач, деревьями, коммуникациями, мостами и путепроводами;

- постоянно держать при себе документы и средства, иметь наготове самые необходимые вещи (лекарства, продукты питания, средства гигиены), чтобы иметь возможность быстро покинуть помещение;

- неуклонно следовать указаниям местных органов власти, руководителей спасательных служб, командиров спасательных отрядов по мерам безопасности в районе стихийного бедствия;

- находиться в безопасном месте, передвигаться только проверенными маршрутами и учитывать погодные условия и их прогноз.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию в связи с землетрясением гражданам Украины рекомендуют незамедлительно обращаться в посольство Украины в Индонезии.

Как сообщалось, из-за сильного землетрясения в курортных островах Ломбок и Бали в Индонезии погибли по меньшей мере 142 человек, еще 200 получили ранения.