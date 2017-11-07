Землю накрыла магнитная буря

Магнитные бури продлятся на Земле до 11 ноября.

Метеорологи прогнозируют в ноябре магнитные бури, которые начнутся 7 ноября и продлятся до 11 ноября без перерыва.

Ожидается, что неспокойным будет также 15 ноября. Так, 7 и 8 ноября ожидаются слабые магнитные бури, 9 и 10 ноября сила геомагнитных возмущений возрастет, ожидаются средние бури, а 11 ноября снова ожидается слабая магнитная буря. 15 ноября ожидаются магнитосферные возбуждения.

По словам ученых, магнитные бури могут стать причиной резкой смены настроения, ухудшения общего самочувствия и обострения хронических заболеваний. Особенно страдают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Возможными реакциями организма человека на магнитные бури являются: головные боли, нарушение сна, упадок сил, скачки давления.