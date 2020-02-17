Жадан и «BaraBooka» объявили конкурс отзывов на книги для школьников

Благотворительный фонд Сергея Жадана и проект поддержки детского чтения «BaraBooka» второй год подряд объявляют конкурс отзывов на книги украинских авторов среди школьников Луганской, Донецкой, а с этого года - и Харьковской областей – «Читай-пиши».

Как сообщают на сайте ХОГА, в этом году организаторы призывают подавать на конкурс не только текстовые, но и видеорецензии. Отправить работы можно до 1 апреля. Для этого нужно заполнить регистрационную форму и добавить к ней свой текстовый и/или видеоотзыв. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на странице конкурса в Facebook, на сайте конкурса и проекта поддержки детского чтения «BaraBooka».

Победителей будут определять в двух возрастных группах: 10-13, 14-17 лет и в двух номинациях: текстовые и видеорецензии.

Объявят их после 20 апреля, а наградят во время «Книжного арсенала» в Киеве. Организует поездку победителей с их учителями или родителями БФ Сергея Жадана при поддержке фонда «Ukraine charity». На Арсенале дети познакомятся с жюри конкурса – известными литераторами и критиками – и выберут себе новейшие книги от издательств «Фабула» и «Ранок»: издатели подарят 12 победителям сертификаты. Те, кто займет первые места, получат планшеты, 2 и 3 места – фотокамеры моментальной печати. Книги от издательств-партнеров также получат шестьдесят финалистов конкурса.

Для отзыва школьники могут выбрать любую книгу на украинском языке, но предпочтение жюри будет отдавать рецензиям на произведения современных украинских авторов. Как и в прошлом году, организаторы пригласят школьников и преподавателей в различных городах на встречи с украинскими писателями и критиками, которые поделятся с детьми советами, как писать рецензии интересно и аналитически и читать – более вдумчиво и с увлечением. Состоится тур при финансовой поддержке Украинского института книги.

«Долгое время Восток Украины был будто вне культурного поля. Нам важно не просто декларировать, что Восток – это Украина, а помочь детям этих областей быть непрерывно включенными в современный культурный контекст страны, в том числе литературный», – говорит соорганизатор и член жюри конкурса, детская писательница и руководитель «BaraBooka» Татьяна Стус.

В прошлом году на конкурс поступило более 400 рецензий. Большинство из них были написаны на книги, которые дети читают вне школьной программы и в которых говорится о современной жизни.