Жадан презентует новый проект для Восточной Украины

17 января 2019 г. 22:08
Автор: Андрей Несмиян
37 просмотров

Сергей Жадан вместе с коллегами-писателями - Андреем Курковым, Иваном Андрусяком, Евгением Положием - ездят по библиотекам востока Украины еще с лета-осени 2014 года, когда украинские воины освободили северо-восточную часть Донбасса. В еще недавно наполненные боевиками города они приносили новинки культуры.

Именно из этого вырос проект «Схід читає», в рамках которого писатели проедутся туром по городам Донбасса.

Сергей Жадан

Важно напомнить читателям, которые возможно забыли, что библиотеки дальше работают, что они есть, что в них есть новинки, что сюда приезжают писатели. Так как все эти путешествия на Восток пролегают через Харьков, то очень правильно и символически будет для начала собраться тут, в стенах библиотеки Короленко

Вместе с писателями в создании проекта участвует Институт книги, который закупает новые книги для украинских библиотек. Так что библиотека Короленко получит более семисот книг, в том числе книги писателей-харьковчан: Сергея Жадана, Леонида Ушкалова, Андрея Войницкого.

Валентина Ракитянская, директор библиотеки показывает журналистам полученные книжные новинки, возле которых уже собрались читатели. Она хвалится библиотекой и жалуется на мышление нового читателя.

Валентина Ракитянская, директор библиотеки Короленко

Ви перебуваєте у найбільшій бібліотеці сходу України, це точно, і в другій за розміром бібліотеці України. Наша библиотека – это 7,2 миллиона изданий, которые хранятся тут вечно. Наши интернет возможности отвлекают от такого серьезного чтения, и это не только в Украине, но и вообще в мире.

Вечер закончился стихами поэтов, и следующие два месяца их будут встречать жители маленьких городков Донбасса.

По словам Ивана Андрусяка, участника проекта, самое главное – это говорить с людьми, и именно этим писатели и будут заниматься.

 

Видео: 

Восток читает, или как вернуть жизнь библиотекам? - 17.01.2019

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для підтримки. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.