Жадан презентует новый проект для Восточной Украины

Сергей Жадан вместе с коллегами-писателями - Андреем Курковым, Иваном Андрусяком, Евгением Положием - ездят по библиотекам востока Украины еще с лета-осени 2014 года, когда украинские воины освободили северо-восточную часть Донбасса. В еще недавно наполненные боевиками города они приносили новинки культуры.

Именно из этого вырос проект «Схід читає», в рамках которого писатели проедутся туром по городам Донбасса.

Сергей Жадан

Важно напомнить читателям, которые возможно забыли, что библиотеки дальше работают, что они есть, что в них есть новинки, что сюда приезжают писатели. Так как все эти путешествия на Восток пролегают через Харьков, то очень правильно и символически будет для начала собраться тут, в стенах библиотеки Короленко

Вместе с писателями в создании проекта участвует Институт книги, который закупает новые книги для украинских библиотек. Так что библиотека Короленко получит более семисот книг, в том числе книги писателей-харьковчан: Сергея Жадана, Леонида Ушкалова, Андрея Войницкого.

Валентина Ракитянская, директор библиотеки показывает журналистам полученные книжные новинки, возле которых уже собрались читатели. Она хвалится библиотекой и жалуется на мышление нового читателя.

Валентина Ракитянская, директор библиотеки Короленко

Ви перебуваєте у найбільшій бібліотеці сходу України, це точно, і в другій за розміром бібліотеці України. Наша библиотека – это 7,2 миллиона изданий, которые хранятся тут вечно. Наши интернет возможности отвлекают от такого серьезного чтения, и это не только в Украине, но и вообще в мире.

Вечер закончился стихами поэтов, и следующие два месяца их будут встречать жители маленьких городков Донбасса.

По словам Ивана Андрусяка, участника проекта, самое главное – это говорить с людьми, и именно этим писатели и будут заниматься.