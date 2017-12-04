"Желаю здоровья". Пациентов харьковского госпиталя поздравили с днем ВСУ

В военном госпитале Арсений впервые. Желает пообщаться с ранеными бойцами, и узнать побольше военных историй. В медицинское учреждение пришел с подарками, сделанными своими руками.

Арсений Пустовит, ученик общеобразовательной школы №28:

Малював я так, з українською символікою. Герб там, флаг. Те, що в Україні все буде дуже добре, без війни, а буде вона процвітати.

Вместе с Арсением в госпиталь приехали и другие ученики школы. Все они - участники акции "Желаю здоровья". Задумали и реализовали ее в областном военном комиссариате. Таким образом пытались поддержать раненых бойцов. На призыв откликнулись не только ученики школ Харькова и области. Подарки прислали и различные общественные организации и учреждения.

Андрей Семенович, заместитель военкома Харьковской области:

Ви самі бачите, що телевізори досить дорогостоящі, холодильники, бойлери, мікровоновки, чайники. Ми самі не сподівались такого результата. Саме цікаве, що дзвонять зараз - що ще один холодильник мають привезти, солодощі ще привезуть.

Подарки решили передать в день ВСУ. Их дети раздали не только военным, которые появились в холле госпиталя. С рисунками, оберегами и письмами школьники прошлись по палатам.

Дякую вам за все, що ви зробили для нас.

Николай и Сумской области уже второй год подряд лечится после ранения. Говорит, такая детская внимание очень помогает.

Николай, боец:

Скільки приходило нам фотографій, малюнків дитячих. Ми вдячні всим, що так підтримують нас.

Кроме бойцов в харьковском госпитале подарки от харьковчан получат в Днепровском и полевых госпиталях. В областном военкомате завершать акцию не планируют. Ведь еще есть много желающих передать подарки защитникам Украины.