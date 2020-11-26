Железнодорожные больницы все еще не могут начать принимать пациентов с Covid. В чем причина?

Это одна из двух железнодорожных больниц, которая должна сегодня уже начать принимать пациентов с коронавирусом.

По крайней мере, накануне на брифинге в ХОГА сообщили: вечером учреждением должен быть подписан договор с Национальной службой здоровья Украины, а вскоре поступит и финансирование. Потому как, по словам Тараса Пастуха, в учреждениях врачи - есть, кислород - также, но вот нет медикаментов.

Тарас Пастух, зам. председателя ХОГА (АРХИВ 25.11.2020)

Те, що сьогодні одна з залізничних лікарень повинна отримати 500 концентраторів. Що дасть їм можливість вже фактично з завтрашнього-післязавтрашнього дня розпочати прийом пацієнтів. Ми розраховуємо, там, що на першу хвилю, так би мовити, ми зможемо там госпіталізувати до 150-140 пацієнтів, які будуть в повній мірі забезпечені як медичним персоналом, киснем, а також необхідними медикаментами.

Но вот в «Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», спецбригады «скорых» которого развозят пациентов по медучреждениям, заверили - больницы «ковидных» больных не принимают.

Галина Салдан, зам. директора КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

На даний момент - сьогодні ми в ці лікувальні заклади хворих не возили.

На территории Харьковской клинической больницы железнодорожного транспорта №1 спокойно, о Covid-19 напоминает только знак на развилке, который указывает машинам «скорой», где будут принимать больных коронавирусом. У самого приемного отделения - ни одного человека.

К съемочной группе вышел гендиректор больницы, который заранее по телефону от комментария отказался, по его словам, договор с НСЗУ еще не подписан.

- Ви казали, що немає кисню, не вистачає. Нам казали, 10-15 точок в кожній лікарні є. - Якщо Вам казали, то зателефонуйте, будь-ласка, у Київ. Ми готуємось, ми зараз дуже посилено готуємось, кожний день. І день, і ночі тут працюємо.

Виктор Лещенко заверил: им крайне необходимо финансирование от НСЗУ.

На официальном сайте «Укрзалізниці», куда и посоветовал обратиться за комментарием гендиректор, сообщили, что деньги нужны на закупку оборудования и медикаментов, а также средств индивидуальной защиты для работников больницы.