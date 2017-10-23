Желуди освященные Папой Римским Франциском. В харьковском экопарке появится Музей религий и аллея дубовых деревьев

23 октября 2017 г. 18:40
Автор: Лариса Говина
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Основатель Киевского международного межконфессионального форума Александр Фельдмана встретился с Папой Римским Франциском. Именно Александра Фельдмана избрали представителем влиятельной организации «Религии за мир». Она объединяет религиозных деятелей из 92 стран мира, имеет консультативный статус при ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и экономическо-социальном совете при ООН.

 

Александр Фельдман, основатель Киевского межконфессионального форума:

 

Это большое дело для Украины, что мы приняты в эту организацию, потому что организация существует давно. Мы говорим о том, что Украина сама может учить, сама может показывать примеры толерантности, примеры духовности.

 

Во время проведения форума Александр Фельдман представил понтифику украинский проект Музея религий, его создание запланировано в Харькове на территории Фельдман Экопарка.

 

Александр Фельдман, основатель Киевского межконфессионального форума:

 

 

Мы дали небольшой коробок, где он освятил желуди дубовых деревьев различных сортов и мы после освящения будем сажать по всей территории Украины, в том числе в экопарке.

 

 

Именно в Харьковской области, в экопарке посадят первое дерево. Особо важным фактом, подчеркивает Александр Фельдман, является то, что данная акция пройдет в рамках проекта «Фельдман Екопарк – народный парк»

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