Жена и маленькая дочь погибшего офицера полиции нуждаются в помощи

20 августа 2018 г. 10:10
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Как сообщалось, сегодня ночью в городе Харькове при выполнении служебных обязанностей в результате огнестрельного ранения погиб сотрудник Управления Патрульной Полиции в Харьковской области заместитель командира роты 2 батальона 4 старший лейтенант полиции Кириенко Дмитрий Александрович.

Как сообщает в Фейсбук Police Control Ukraine, у погибшего сотрудника осталась жена и ребенок - дочка, которой год и восемь месяцев.

Всех неравнодушных просят оказать материальную помощь семье.

Номер карты Приват банка 5168 7573 2784 8539 на имя Колесник Виктория Александровна.

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