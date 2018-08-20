Жена и маленькая дочь погибшего офицера полиции нуждаются в помощи

Как сообщалось, сегодня ночью в городе Харькове при выполнении служебных обязанностей в результате огнестрельного ранения погиб сотрудник Управления Патрульной Полиции в Харьковской области заместитель командира роты 2 батальона 4 старший лейтенант полиции Кириенко Дмитрий Александрович.

Как сообщает в Фейсбук Police Control Ukraine, у погибшего сотрудника осталась жена и ребенок - дочка, которой год и восемь месяцев.

Всех неравнодушных просят оказать материальную помощь семье.

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