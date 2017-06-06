Женщина 28 лет притворялась слепой, чтобы не здороваться со знакомыми

06 июня 2017 г. 20:02
Источник: Новое Время
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57-летняя жительница Мадрида, Испания, Кармен Хименес притворялась незрячей, чтобы не разговаривать со знакомыми и родственниками, которых она случайно встречала на улице.

Кармен говорит, что она никогда не была социальным общительным человеком, поэтому придумала "травму глаз", чтобы избегать контактов с людьми.

"Я просто устала от случайных встреч со знакомыми и родственниками, поздравлений, и разговоров, которые затягиваются. Я никогда не была очень общительным человеком, и моя слепота отлично помогала избегать подобных социальных обязанностей", - жаулется она.

Родственники Кармен отмечают, что догадывались о вранье, когда женщина поворачивалась в сторону телевизора или подозрительно ровно наносила макияж.

Государство 28 лет выплачивало Кармен пособие и теперь, после разоблачения, ее дело пойдет в суд.

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