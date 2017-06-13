«Женщина может все»: минздрав готов отменить запрещенные профессии для женщин

13 июня 2017 г. 13:37
Источник: УНИАН
107 просмотров

На общественное обсуждение вынесен список запрещенных для женщин профессий.

Министерство здравоохранения готово отменить приказ №256, который устанавливает список запрещенных профессий для женщин. Соответствующий приказ Минздрава вынесен на общественное обсуждение. Это стало возможным благодаря мощной информационной кампании под лозунгом «Женщина может все!» и поддержке со стороны Кабинета министров. Об этом сообщила народный депутат, инициатор всеукраинской кампании по борьбе с трудовой дискриминацией «Женщина может все!» Ирина Суслова.

«Уже четвертый месяц совместно с единомышленниками убеждаю политиков и управленцев в необходимости отменить дискриминационные приказы Минздрава, которые отнимают у женщин свободу выбора. Речь идет о двух документах. Приказ №256 1993 года сформировал список из 450 профессий, куда женщинам вход запрещен. Среди них машинисты метро, водители автобусов, пожарные и тому подобное. Приказ №241 определил предельные нормы подъема грузов для женщин, которые составляют 7-10 кг, что автоматически закрывает им дорогу ко многим профессиям», - сообщила Ирина Суслова.

По ее словам, она лично обращалась к председателю правительства Владимиру Гройсману, министру Кабинета министров Александру Саенко, руководителю Минздрава Уляне Супрун, международным организациям с просьбой посодействовать тому, чтобы позорные дискриминационные приказы были отменены. Также в соцсети в поддержку этой инициативы развернулся флешмоб #Жінкаможевсе, ряд политиков публично выступили за восстановление равных возможностей мужчин и женщин в трудовой сфере.

«Сегодня у нас первая большая победа. Министерство здравоохранения готово отменить приказ №256 о перечне запрещенных для женщин профессий. Соответствующий проект приказа Министерства вынесен на общественное обсуждение, которое продлится не менее месяца. Прошу всех людей, для которых защита подлинного равенства и достоинства является не пустым звуком, поддержать ликвидацию дискриминационных рудиментов советской эпохи. Надеюсь, свое веское слово скажет и общественный сектор и уже вскоре приказ №256 станет историей», - отметила Ирина Суслова.

Она подчеркнула, что намерена продолжать борьбу за отмену второго дискриминационного приказа Минздрава №241. «Поэтому кампания «Женщина может все!» не заканчивается. Мы доказали, что вместе являемся силой, с которой считаются должностные лица. Наша цель - гарантия свободы выбора для женщин. Это не значит, что завтра все женщины станут литейщиками или лесорубами, но правовое поле должно быть одинаковым для всех и гарантировать для женщин и мужчин равные стартовые условия», - заявила Ирина Суслова.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.