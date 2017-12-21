Женщина может все. Украинкам отменили запрет на тяжелую работу

21 декабря 2017 г. 16:46
Источник: Новое Время
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Группа политических активистов добилась отмены указа Министерства охраны здравоохранения №256, которым устанавливался перечень профессий, запрещенных для женщин.

О результатах кампании рассказала инициатор этих нововведений народный депутат Ирина Суслова.

Она напомнила, что данный приказ определял перечень из 450 профессий, на которых женщинам было запрещено работать.

Чиновница считает, что такой шаг отнимал свободу выбора и ставил женщин в неравное положение. 

В дальнейшем, считает нардеп, отмена этого приказа позволить начать работу над созданием "безопасных условий труда для всех людей, независимо от пола, борьба с гендерной сегрегацией при трудоустройстве и искоренения сексизма на работе".

Приказ №256 был принят в Украине в 1993 году. Он запрещал женщинам работать на литейных работах, в сфере металлургии, электротехническом и химическом производствах и др. Также женщина не могла быть машинистом метро, водителем автобусов, пожарными.

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