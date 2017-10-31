Женщина приютила незнакомца, который ночью случайно вошел к ней в дом. Она думала, что это ее сын

Жительница Великобритании Джулиет Джарвис приютила незнакомца, который после бурного празднования Хеллоуина случайно оказался в ее доме.

Инцидент случился в воскресенье 29 октября. В 4 часа утра Джулиет услышала, как кто-то вошел домой. Она спустилась по лестнице и увидела обнаженного мужчину, похожего на ее сына Стюарта, спящего на полу. Джулиет положила под его голову подушку.

"Стюарт сказал "спасибо" странно вежливым тоном", - подметила женщина, и вернулась в кровать. Она говорит, что ее сын веселый парень и ей было интересно услышать его историю утром.

На следующий день муж Джулиет Клифф спускался по лестнице, и обнаружил на полу незнакомого мужчину: "Там обнаженный парень, и это не Стюарт", - спокойно проговорил он.

Внизу на полу спал 29-летний продавец автомобилей Марк, который всю ночь был на Хеллоуинской вечеринке и не помнит, как попал в дом Джарвисов. Его одежда, обувь и мобильный телефон лежали на заднем дворе.

Муж Джулиет отвез его домой.

"Я был настолько пьян, что заснул в клубе. Дальше ничего не помню, только флешбэки", - рассказал изданию Metro неожиданный гость.