Женщину из соседней области подозревают в обмане пенсионеров на Харьковщине

22 декабря 2020 г. 12:21
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На Харьковщине следователи сообщили о подозрении 51-летней жительнице Донецкой области, которая обманула трех пенсионеров в Первомайском районе. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Заявления от пострадавших поступили в полицию в августе и сентябре текущего года. Жители района рассказали, что в их дома приходила женщина, которая представлялась почтальоном и рассказывала о том, что им начислена одноразовая денежная помощь в размере 185 гривен. 

С пенсионерами злоумышленница рассчитывалась купюрами крупного номинала, затем получала на сдачу от них остальные деньги и уходила. Только после ее ухода люди обнаруживали, что купюры сувенирные.

Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил почти 6500 гривен.

Правоохранители установили личность злоумышленницы и разыскали ее. Как выяснилось, женщина ранее уже была судима за аналогичные преступления. Сейчас полицейские устанавливают ее причастность к подобным преступлениям в других областях Украины. 

Досудебное расследование по данному уголовному производству открыто по ч.2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

 

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