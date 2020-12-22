Женщину из соседней области подозревают в обмане пенсионеров на Харьковщине

На Харьковщине следователи сообщили о подозрении 51-летней жительнице Донецкой области, которая обманула трех пенсионеров в Первомайском районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Заявления от пострадавших поступили в полицию в августе и сентябре текущего года. Жители района рассказали, что в их дома приходила женщина, которая представлялась почтальоном и рассказывала о том, что им начислена одноразовая денежная помощь в размере 185 гривен.

С пенсионерами злоумышленница рассчитывалась купюрами крупного номинала, затем получала на сдачу от них остальные деньги и уходила. Только после ее ухода люди обнаруживали, что купюры сувенирные.

Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил почти 6500 гривен.

Правоохранители установили личность злоумышленницы и разыскали ее. Как выяснилось, женщина ранее уже была судима за аналогичные преступления. Сейчас полицейские устанавливают ее причастность к подобным преступлениям в других областях Украины.

Досудебное расследование по данному уголовному производству открыто по ч.2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.