Женщину, которая пытала знакомую из-за отказа выпить, отправили за решетку

В Харькове получила тюремный срок 34-летняя неоднократно судимая женщина, которую признали виновной в истязании подруги (ч. 1 ст. 127 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как установлено, в октябре прошлого года женщины гостили у общего знакомого. Осужденная предложила подруге выпить с ней. Однако та отказалась от алкоголя.

Отказ подруги выпить разозлил нетрезвую женщину. Она набросилась на знакомую, завалила ее на диван, раздела и стала душить подушкой.

Затем злоумышленница отрезала потерпевшей волосы кухонным ножом и облила ее моющим средством с кислотой. Кроме того, озверевшая женщина била подругу головой о край дивана и нанесла несколько ножевых ранений.

Пытки продолжались около 3 часов. Все это время осужденная силой удерживала жертву в квартире и издевалась над ней. В результате истязаний потерпевшая получила многочисленные ссадины, ушибы и ожоги.

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 2 Александр Фильчаков, злоумышленнице назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.