Женщину, которая пытала знакомую из-за отказа выпить, отправили за решетку

07 мая 2019 г. 11:12
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В Харькове получила тюремный срок 34-летняя неоднократно судимая женщина, которую признали виновной в истязании подруги (ч. 1 ст. 127 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как установлено, в октябре прошлого года женщины гостили у общего знакомого. Осужденная предложила подруге выпить с ней. Однако та отказалась от алкоголя.

 Отказ подруги выпить разозлил нетрезвую женщину. Она набросилась на знакомую, завалила ее на диван, раздела и стала душить подушкой. 

Затем злоумышленница отрезала потерпевшей волосы кухонным ножом и облила ее моющим средством с кислотой. Кроме того, озверевшая женщина била подругу головой о край дивана и нанесла несколько ножевых ранений. 

Пытки продолжались около 3 часов. Все это время осужденная силой удерживала жертву в квартире и издевалась над ней. В результате истязаний потерпевшая получила многочисленные ссадины, ушибы и ожоги. 

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 2 Александр Фильчаков, злоумышленнице назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.

 

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