Женщину, которая выбросила чемодан с телом своего ребенка, задержали

Полиция задержала женщину, которая выбросила чемодан с телом своего мертвого ребенка в Черновцах в конце июня.

Об этом сообщил заместитель начальника Национальной полиции, глава криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Благодаря помощи обычных граждан только сегодня, спустя месяц после смерти ребенка, была найдена эта женщина, которая своего родного ребенка, трехлетнего малыша, выбросила, как ненужный мусор в чемодане. Матерью её назвать не могу", - написал Аброськин в Фейсбук.

Напомним, 27 июня в полицию поступило сообщение о том, что на окраине Черновцов прохожие обнаружили чемодан с телом мертвого трехлетнего ребенка. По данному факту было открыто уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По заключению судмедэкспертов, вероятной причиной смерти ребенка стала бронхиальная астма.

Правоохранители установили, что матерью погибшего мальчика является уроженка Хмельницкой области 22-летняя Анна Пилявсякая.

Как выяснили в полиции, женщина приехала в Черновцы два месяца назад и проживала вместе с сыном в съемном жилье. Также установлено, что в ночь с 26-го на 27-е июня женщина самостоятельно принесла и оставила чемодан с телом сына на месте, где его обнаружили позже.