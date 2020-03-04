Жену черновчанина с коронавирусом изолировали

Жену жителя Черновцов, у которого накануне диагностировали коронавирус, перевезли в военный госпиталь. Об этом во время пресс-конференции 4 марта сообщил председатель облгосадминистрации Сергей Осачук.

"Женщину перевезли в военный госпиталь. Но это не госпитализация, она не больна. Переместили из-за возмущения", - сказал он.

В свою очередь мэр Черновцов Алексей Каспрук призвал горожан к спокойствию и толерантному отношению друг к другу.

"Вчера жену черновчанина, у которого диагностировали коронавирус, выводили из дома как преступницу: полиция, капюшон, машина, под руки. Некоторые в соцсетях призывают обнести дом проволокой. Никаких гетто в Черновцах не будет. Успокойтесь, люди! Будьте толерантны, ведь на месте этих людей могли быть вы", - подчеркнул Каспрук.