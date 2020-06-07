Жены арестованных потоновцев устроили акцию под ХОГА

07 июня 2020 г. 17:48
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Несколько женщин с детьми пикетируют ХОГА, требуя освободить их мужей - членов общественной организации «Потон», которые были арестованы за нападение на правоохранителей.

«Мы не уйдем отсюда пока наш губернатор, который является адвокатом, не разберется в этом всем», - сказала Марина Онищенко, жена лидера организации "Потон" Павла Онищенко. Кроме того, она объявила голодовку, несмотря на то, что у нее грудной ребенок.

Напомним, потоновцев подозревают в том, что они 3 тюня в Краснокутском районе напали на правоохранителей и повредили их машину. 

Видео: 

Онищенко Марина против беспредела силовиков Харьков. Свободу Потон. Прийди и поддержи!

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