Жертвами коронавируса стали уже 565 человек

По состоянию на утро 6 февраля от нового типа пневмонии, который вызывает коронавирус, умерли 565 человек. Одновременно 1198 больных вылечили. Об этом свидетельствуют данные карты Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Всего количество больных в мире увеличилось до 28 280 человек. Больше всего случаев заболевания – 28 023 – зафиксировано на материковом Китае. В то же время в Японии таких 45, Сингапуре – 28, Таиланде – 25, Южной Корее – 23, Гонконге – 21, Австралии – 14, Германии, США – 12.

Согласно информации, 1198 больных удалось вылечить от смертельной пневмонии, среди них один такой случай зарегистрирован в Японии и во Вьетнаме.

Как сообщалось, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Всемирная организация здравоохранения

30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

