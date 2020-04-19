Жестокий карантин. Как спастись от домашнего насилия и депрессии во время самоизоляции?

Строгий карантин стал сложным вызовом для многих украинцев. Люди жалуются, что испытывают дискомфорт из-за постоянного пребывания дома, испытывают трудности из-за регулярные растрат на нужды семьи вместе с отсутствием стабильных доходов. Харьковчане с нетерпением ожидают завершения пандемии COVID-19 во всем мире и ослабление карантина в Украине. Говорят, истощены финансово и эмоционально.

Александр, харьковчанин:

Я воспринимаю ситуацию, конечно, серьезно, так как есть жертвы, это очень страшно. Но сильно ударило по моей семье, так как большая часть членов семьи сидят дома, не работают. Если еще будут продлевать на месяц, на два, то очень тяжело.

Александр, харьковчанин:

Устали все уже от карантина, потому что машины ездят, люди ходят. Метро закрыли непонятно, чего, денег уже не хватает, что дальше делать – не знаю. Кончится это все плохо.

Владимир, харьковчанин:

Я думаю, что если не будет больше распространения, тогда надо и заканчивать. Ну а как? Думаю, надо запускать экономику, потому что мы с голоду помрем больше, чем от вируса.

Психологи замечают, что градус социального напряжения в обществе только растет. Состояние стресса и социальная изоляция могут вызвать немотивированные проявления агрессии, отмечают специалисты. Советуют дозировать информацию по распространению болезни, больше обращать внимание на комментарии профессионалов-инфекционистов о коронавирус, а также найти себе хобби, которое поможет справиться с негативными эмоциями. В том числе занятия, к которым можно добавить всю семью. Если самостоятельно решить напряженную ситуацию дома не удается, следует идти к психологу или психотерапевту.

Борислав Хомуленко, психолог:

Люди сидят дома, они не привыкли так долго сидеть дома, слишком обильный эмоциональный контакт между членами семьи. Для одних людей - это хорошо. Но для других людей, чаще всего, мы имеем усиление тревоги и взаимное нападение, агрессия, атака. Если замечаете, что подобные ситуации происходят, очень рекомендую обращаться к психологам.

В сложных ситуациях необходимо обращаться в полицию и к социальным работникам. В условиях карантина и самоизоляции по всему миру растет количество случаев домашнего насилия. На Харьковщине, рассказывают патрульные, такая тенденция не наблюдается. Вместе с тем, число вызовов не уменьшается. Кроме того, в полицию стали больше обращаться не только относительно проявлений насилия в неблагополучных семьях, но и в других. Для жертв психологических и физических издевательств, а также для свидетелей этого круглосуточно работает полицейский чат-бот в мессенджере Telegram, всеукраинская горячая линия и кризисный центр, чтобы человек мог в любой момент обратиться за помощью.

Марина Кульбачная, нач. отд. связей с общественностью УПП в Харьковской области:

Запрацював чат-бот "Дій проти насильства". Його анонсувало МВС. Там можна отримати інформацію щодо служб, які надають допомогу. Так само у Харкові, як і в інших обласних центрах працює кризовий центр екстренної допомоги.

Самое главное, отмечают полицейские и психологи, не замалчивать проблему. Ведь часто пострадавшие от домашнего насилия обращаются за помощью уже в критических ситуациях или вообще не говорят о пытках и издевательствах до последнего.