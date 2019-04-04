Жестокий убийца или жертва политических репрессий? Харьковский апелляционный суд рассмотрел жалобу на решение суда первой инстанции об аресте чеченца Ахмада Илаева

Ахмад Илаев был арестован в середине марта в Харькове по подозрению в убийстве 4 человек. По данным следствия, это произошло 10 лет назад, когда Ахмаду было 23 года, во время окончания Bторой чеченской войны в станице Первомайская в окрестностях Грозного. Но, по мнению организации "Свободный Кавказ" и правозащитников, эти подозрения как минимум сомнительны. Ведь они получены от российской стороны, которая просит экстрадировать Илаева. По версии защитников чеченца, это продолжение политического преследования, убегая от которого еще в 2009 году, семья Илаевых осела в Украине.

Иван Ангелин, адвокат А.Илаева:

Я пов'язую це з особистою позицією мого довірителя, з його незгодою з існуючим станом в Чеченській Республіці. Він неоноразово, він та члени його родини висловлювали цю свою незгоду ще у 2008 - 2009 році. І я маю сказати, що троє з братів загинули від рук правоохоронних органів Російської Федерації. Тобто ця людина, Ілаєв - єдиний чоловік в родині, який залишився і я пов'язую це виключно з його політичною позицією, щодо стану речей в Росії і в Чеченській Республиці.

Адвокат настаивает, Илаев, который не имел проблем с законом в Украине, не просто был арестован, исключительно по российскому запросу, но еще и арестован с нарушением международного законодательства. Ведь экстрадиции подлежат только преступники, которые находятся в так называемых красных списках - на сайте Интерпола нет его фамилии. Россией же был передан документ от российского бюро Интерпола, а не от международного.

Иван Ангелин, адвокат А.Илаева:

Щодо Ілаєва відмості в базу Інтерпола не вносили. Це відомості, які отримані національним бюро Інтерполом в Україні від національного бюро Інтерпола в Російській Федерації, тобто з порушеннями.

В прокуратуре не скрывают, арест Илаева действительно провели на основании российских подозрений и документов, но это якобы не противоречит процессуальным нормам.

Владимир Дьологов, прокурор:

Я ссилався не тільки на дані Інтерпола, а також на рішення районного суду, тому було обрано міру запобіжного заходу та оголошено в розшук.

Позицию прокуратуры поддержал и апелляционный суд, оставивший Илаева под арестом в ожидании запроса об экстрадиции.

Апеляційну скаргу адвоката ... Івана Ігоровича, щодо підозрюваного Ілаєва залишити без задоволення.

А вот правозащитники отмечают странную тенденцию, когда Украина находится де-факто в состоянии войны с Россией, а де-юре, по договорам о международном правовом сотрудничестве, помогает Кремлю расправляться с его врагами на своей территории.

Михаил Кожушко, правозащитник:

Что касается предыдущих вопросов Богатырева и Джабарова, а также других, которых уже отдали, экстрадировали на территорию Российской Федерации, показывается деятельность наших чиновников и правоохранительных органов, что они совместно работают и сотрудничают. Поэтому последний случай, что Генеральная прокуратура Украины в кассационной инстанции забрала свой кассационный иск по Джабарову и Богатырёву показывает результат того, что мы - общественность и правозащитники, журналисты на правильном пути.

Что касается дальнейшей судьбы Илаева, то адвокат надеется изменить меру пресечения во время ее следующего продления, в конце апреля. И не допустить экстрадиции чеченца в Россию. Для этого в главный офис Интерпола был направлен официальный запрос с целью узнать, действительно ли Ахмад Илаев находится в международном розыске.