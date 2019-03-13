Жестокое нападение или защита? Из-за чего произошла драка между школьниками и мужчиной?

Видео, где несколько мальчишек ногами бьют пенсионера, возмутило интернет-пользователей. Люди живо обсуждали жестокость школьников и бездействие автора видео. Тот нарушил приватность, но все же, не открывая лица, рассказал, что все оказалось не совсем так, как пишут в сети. Ведь, по его словам, зачинщиками конфликта стали именно двое мужчин в нетрезвом состоянии. Они начали хамить детям.

Алексей, автор видео

Один из них на ногах вообще… тот, который на видео, собственно говоря, на ногах вообще не стоял, поэтому, то, что комментарии дают, что вот он даже не сопротивлялся - он просто физически ничего не мог сделать, потому что он был пьяный. Бить они его не били, они просто толкали его

Школьникам, на вид было от 8 до 10 лет, говорит Алексей. Полицию мужчина вызывать не стал и вышел во двор, когда, по его мнению, конфликт стал заходить слишком далеко.

По словам автора видео, как только дети увидели перед собой трезвого и взрослого мужчину - сразу прекратили драку и убежали.

Местные жители разделились на два лагеря: одни обвиняют детей, другие говорят, что любителей водки здесь хватает , и ведут себя они иногда агрессивно.

Виктория, местная жительница

Это ужас, это очень часто они тут собираются, ну, мы не встреваем, потому что молодежь ужасная. Они тут все - и старые и младшие. Ничего не поделаешь с ними…

Мария, местная жительница

Ой, ну их же полно ходит без места жительства. Вы знаете, у нас же магазин крайний и подъезд крайний. Часто и шприцы валяются, и бутылки валяются, и выгоняем. По гаражам бегают и ругаются и, мне кажется, что они там что-то употребляют , бо бутылок багато валяется, и до 12-ти шум-гам…

Также люди рассказали, что двое из мальчиков, которые толкали мужчину, учатся в школе неподалеку.

Впрочем, в учебном заведении с ситуацией еще не успели разобраться, хотя директор подтвердила - видео видела.

Лидия Ткаченко, директор школы

То мы будем проводить относительно этих детей определенную работу. Конечно же мы не оставим этот случай безнаказанным. Ювенальная превенция сейчас будет заниматься этим расследованием. Но так как мы еще не имеем подтверждения того, что это действительно те дети, чьи фамилии вы назвали, я сейчас не могу вам дать ни адреса, ни телефоны родителей

К работникам полиции пока сообщений или заявлений по поводу этой драки не поступало.

Впрочем, в ювенальной превенции пообещали разобраться в ситуации.

Константин Шеремет, ст. инспектор отдела ювенальной превенции полиции

Враховуючи надані повноваження органам національної поліції, ми дану ситуацію зареєструємо, відповідним чином проведемо перевірку щодо встановлення осіб чи дітей, причетних до даної події, надамо правову кваліфікацію та вживимо заходи щодо притягнення до кримінальної відповідальності до попередження подібних випадків у майбутньому

Сначала ювеналы будут устанавливать возраст мальчишек. Если они достигли предела самостоятельной ответственности, то меры юридического воздействия будут применены непосредственно к ним. Речь идет об административной или уголовной ответственности. Если нет - то отвечать будут их родители. Здесь речь идет о невыполнении родительских обязанностей, добавил Константин Шеремет.