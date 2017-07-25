Жестокое нападение на пенсионеров в Солоницевке. Подробности

Два пенсионера лежащие на полу со связанными за спиной руками - такую картину сегодня утром увидела жительница поселка Солоницевка, решив навестить соседей. Проведать семейную пару её накануне попросил их сын, который работает за границей - родители уже несколько дней не выходили с ним на связь. Обнаружив 80-летнего мужчину и его жену, соседка сразу же вызвала полицию, звонок правоохранители получили около 9 утра.

Андрей Шарнин, зам. нач. СУ ГУНП в Хар. обл.:

Соседка, зайдя в домовладение, обнаружила семейную пару связанными и лежащими на полу. После того, как прибыли сотрудники "скорой помощи", мужчина был доставлен в 4-ю городскую больницу города Харькова. А у женщины медики констатировали смерть.

В данный момент, сообщают в полиции, мужчина находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Как долго пенсионеры пролежали связанными на полу станет известно после проведения всех экспертиз.

Андрей Шарнин, зам. нач. СУ ГУНП в Хар. обл.:

По данному факту в реестр досудебных расследований внесено уголовное производство по статьям 187, часть 4 и 115 часть 2 УК Украины. На сегодняшний момент проводится досудебное следствие, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Максимальная санкции статьи "Умышленное убийство" предусматривает для нападавшего на пожилую семейную пару наказание в виде лишения свободы пожизненно.