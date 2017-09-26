Жестокое убийство домашнего питомца. Зоозащитники требуют наказать виновных

Эта история произошла в Новобаварском районе Харькова в середине лета. Местного бездомного, тащившего за собой на поводке сопротивляющуюся собаку, увидела пенсионерка Анна Калюжная. Она узнала в ней соседскую овчарку Герду. Проследовав за мужчиной, женщина стала свидетелем жуткой сцены - злоумышленник намеревался разнести голову псины молотком.

Анна Калюжная, свидетель

Он завел сюда ее, и она в этот момент начала кричать. Я прибежала сюда бегом смотрю, он её молотком в этот момент убивает. Я говорю, что ты делаешь! Он говорит это моя собака, что хочу, то и делаю! Я говорю - это собака не твоя я знаю хозяев! Они мне заказали эту собаку убить.

После нескольких ударов молоток слетел с ручки, израненная овчарка сумела вырваться и добежать домой, где вскоре скончалась. Пенсионерка проинформировала о случившемся знакомых зоозащитников, а те в свою очередь добились открытия производства павоохранителями, а затем и передачи материалов в районный суд. Приговор "заказчику" пса, как его успели окрестить волонтеры, вынесли несколькими неделями ранее.

Марина Суркова, вице-президент "Ассоциации зоозащитных организаций Украины"

Заказчик получил наказание в виде ареста на 4 места. Почему 4, а не 6, потому что он чистосердечно раскаялся, якобы раскаялся, но я в это не верю. Но суд должен принимать это во внимание.

А сегодня, в Октябрьском суде должна была решиться судьба "исполнителя" - мужчины, который, согласно материалов дела, и пошел на преступление ради денег. Однако, слушание закончилось, не успев начаться. По причине неявки самого обвиняемого его перенесли на 13 октября, с указанием судьи применить к нему привод. К слову, обвиняемый все-таки появился в стенах госоргана, а свое опоздание объяснил тем, что задержался у следователя, он, якобы, проходит свидетелем по другому инциденту. Попытку убить собаку молотком он пытался оправдать тяжелым материальным положением. И сообщил журналистам, что даже пытался таким образом избавить животное от мук, собака якобы тяжело болела. Да и вообще, убить собаку велел сам хозяин и даже вручил ему тот самый молоток.

Геннадий Довженко, обвиняемый

Так как я у него работал. Мне просто, ну, скажем так, нужны были деньги. Я согласился. Тем более он говорит больная, я видел, у неё там раны были на теле. Он говорит она больная раком. Мне, говорит, на укол денег нет, а сам я не могу убить. Я говорю ну хорошо и всё. То есть это его собака личная это не то, что там с улицы взял и там неделю - две мучал.

Хотя, уверяют зоозащитники история о болезни собаки абсолютная выдумка, ведь они видели результаты лабораторных анализов и выводы судмедэкспертизы.

Геннадий Довженко, обвиняемый

Если бы я знал, что за это будет уголовное наказание какое-то я бы никогда даже и не согласился. А если бы наказания не было? А если бы не было наказания и было бы у меня другое положение, я б тоже не согласился.

Геннадия Довженко обвиняют по 299 статье - "жестокое обращение с животными". На момент совершения преступления поправки в законодательстве об ужесточении ответственности за издевательства над четверолапыми еще не вступили в силу, поэтому за данное преступление ему грозит лишь полгода ареста. Впрочем, у мужчины сейчас имеется ещё и условный срок, что также может кардинально повлиять на вынесения приговора.