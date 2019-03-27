Жестокое убийство супругов на Салтовке: присяжные заслушали брата погибшего и родственников подсудимого

Эзотерика, козни дьявола и заговоренная вода. Сегодня суд присяжных допросил свидетелей по делу Константина Безрука. Напомню, мужчину обвиняют в том, что 24 июня прошлого года он ворвался в квартиру, расположенную в двенадцатиэтажке на улице Академика Павлова, расстрелял супругов и ранил их дочь. Сначала перед судом свидетельствовал брат погибшего Сергей Соловьев. Мужчина рассказал, что в день убийства его разбудил телефонный звонок. Узнав о том, что произошло, он сразу поехал к брату.

Сергей Соловьев, брат погибшего

Забежал в квартиру, меня начали останавливать, чтобы я не зашел дальше. На кухне была племянница вся в крови, ее перевязывали . Увидел открытую комнату, лежащего брата на полу. Полиция у меня спросила: «Знаете ли вы, кто такой Константин?» – Я сказал: «Да, знаю»

Затем свидетельствовали родственники обвиняемого Константина Безрука. Первым допросили брата Константина - Дениса. Он рассказал суду, что в последнее время его брат вел себя очень странно. За полгода до убийства, когда Безрук стал активно общаться с погибшим Соловьевым, он стал злоупотреблять алкоголем и отдалился от семьи. Это подтвердила и жена Безрука - Наталья. Женщина рассказала суду, что ее муж стал постоянно оставаться на даче в селе Шелудевка в Харьковской области вместе с Олегом Соловьевым.

Родственники Безрука в один голос говорят, что Соловьев владел гипнозом и каким-то образом влиял на Безрука. Поэтому, подчеркивают они, обвиняемый начал его бояться. Более того, добавили они, сами видели и чувствовали магическое влияние погибшего

Наталья Безрук, жена обвиняемого

Я разогреваю, разогреваю и вдруг обжигаюсь просто ложкой. Обычно я мешаю еду и получаю ожоги второй степени. Волдыри на пальцах…ну, стоит рядом со мной, берет ложку - ложка холодная. Я говорю: «Слушай, я обожглась», он берет, говорит: «Ну как же «я обожглась», если ложка холодная. – Очевидное и невероятное? –Да

А вот мать Безрука, Нина, вспомнила, как Олег Соловьев при помощи будто бы волшебной воды в одно мгновение сделал трезвым ее сына

Нина Безрук, мать обвиняемого

Ну, я готовлю обед, а он лежит - никакой. «Я его сейчас подниму, Нина Николаевна». Я говорю: «Как ты его поднимешь?» – «У меня есть живая и мертвая вода». Он что-то там колотит. Вот так кому скажи - не поверят, он садится и нормально обедает - как нормальный человек

Родственники погибшего в эти истории не верят. Они рассказывают, что Олег Соловьев вел активный образ жизни. Последние полгода работал водителем в Безрука, имел хорошие отношения с семьей своего убийцы и часто играл с его детьми.

У прокуратуры тоже закрались сомнения относительно показаний, которые давали свидетели, в том числе - родственники обвиняемого.

Станислав Муратов, прокурор

Під час судового засідання деякі свідки давали покази, які відрізняються від тих, які вони давали під час досудового розслідування. Ці питання, розбіжності з»ясовані, а їх оцінка - цих показів - буде надана судом у нарадчій кімнаті

Сейчас судьи объявили перерыв. В следующем заседании, которое состоится 3 апреля, допрос свидетелей будет продолжен.