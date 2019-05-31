Жестокое убийство супругов Салтовке. В суде изучили видео с места трагедии

Посреди собственной комнаты, с многочисленными ранениями лежит Олег Соловьев, в нескольких метрах на балконе, также без признаков жизни, - его жена Яна. Женщина умерла, закрывая от пуль свою дочь - девочку убийца лишь ранил. Довольно спокойно за страшным видео, которое показывают на стадии исследования доказательств, в зале Киевского суда наблюдает обвиняемый в убийстве - Константин Безрук. Мужчина говорит, Соловьевы его поили волшебной водой и проводили эзотерические сеансы. И вот, как он объясняет свой поступок.

Константин Безрук, обвиняемый:

Я же сказал, я убил сатана и сатану. Это не люди - А кто это? - Я же вам сказал только что

Мать погибшего Ольга Соловьева находится буквально в нескольких шагах от обвиняемого и не сдержать своих эмоций. Во время убийства она была в квартире, находилась в ванной комнате. А когда вышла, увидела раненую внучку, мертвого сына и невестку. Когда правоохранители задержали 42-хлетнего Безрука, в его «вольво» нашли 200 000 долларов и огнестрельное оружие

Вместе с Ольгой Соловьевой в зал суда пришла старшая сестра погибшего Елена. Она рассказала, в тот день, когда произошла трагедия семья Соловьевых собиралась на рынок чтобы купить дочери школьные принадлежности, беды ничто не предвещало

Елена Раевская, сестра погибшего:

Я только слышала о нем. Что есть друг Костя, Константин ... все. Больше ничего, ничего не предвещало, ничего нигде не вызывало никаких эмоций, никаких вот чтоб обратить внимание

Напомню, дело Безрука сейчас рассматривается судом присяжных, ведь ему грозит пожизненное лишение свободы за двойное убийство, которое произошло 24 июня прошлого года. Сейчас суд начал исследовать материалы дела. Прокурор передал судьям заключения судебно-психиатрической экспертизы о состоянии Безрука. Документа два - в одном указано, что Безрук нуждается в стационарном лечении, а в другом говорится о том, что обвиняемый отклонений не имеет