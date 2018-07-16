Жестокое убийство животных в приюте: полиция открыла дело, а шокированные харьковчане сами ищут виновных

Лариса до сих пор не может понять, зачем так жестоко обошлись с теми, кто совсем беспомощен. Накануне ночью неизвестные ворвались в мини-приют для животных и изрубили кошек и котят. Местные жители хорошо знают это место, многие из них приходят сюда и заботятся о четырехлапых

Лариса Сорокина, местная жительница

Мы ходим к ним, мы кормим, мы заботимся, мы лечим. Пришли какие-то уроды, я иначе их назвать не могу, и просто уничтожили животных. Не просто взяли их и потравили, а рубали их лопатой.

Неизвестные били животных палками и рубили лопатами, рассказала женщина. Происшествие настолько поразило своей жестокостью и безумством местных жителей, что люди самостоятельно начали искать виновных. По словам соседей, сделать это могли только местные подростки, которых уже неоднократно видели на территории приюта. Два парня и девушка, примерно лет 14, залезали на территорию за день до убийства, на просьбу соседа покинуть двор подростки начали грубить и огрызаться.

Наталья Шимко, местная жительница

Сам процесс, вот то, что сделали… Назвать их людьми…ну, я не знаю. Мне кажется, даже нельзя называть их людьми. Подонки, нелюди. Как так - сделать такое. В такой ситуации не подберешь слова…

Крышу старого, почти заброшенного дома делили 20-ть кошек и две собаки. Дом принадлежит женщине, которая живет в другом месте. Она и ее соседи, на свои деньги делают животным все необходимые ветеринарные процедуры. Они же и вызвали правоохранителей

Татьяна Ивлева, пресс-офицер Холодногорского ОП

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Холодногірського ВП. Було виявлено дев» ять трупів кошенят, лопату. Виявлене вилучено на дослідження експертне.

Зоозащитница Марина Суркова уверена, что воры должны понести суровое наказание

Марина Суркова, зоозащитница

Мы сейчас узнали, что уголовное производство открыли, ведомости в ЕРДР внесли, но внесли …- это уже тяжкое преступление

Кроме того, женщина считает, что те, кто совершили это преступление, опасны не только для животных, но и потенциально представляют угрозу и для людей

Марина Суркова, зоозащитница

Уже были проведены исследования социальные, что преступники, которые совершают тяжкие преступления, связанные с насилием, то есть, насильники, убийцы, маньяки – они всегда начинали с животных.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.299 - это издевательство над животными. На данный момент правоохранителями устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, причастные к преступлению.