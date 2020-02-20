Жгли покрышки, перекрывали дороги и устраивали стычки с полицией. Почему украинцы протестуют против размещения эвакуированных из Китая людей?

Первые публичные протесты прошли на Тернопольщине. Около 300 человек нагородили баррикад на подъезде к санаторию "Медоборы," где по слухам должны поселить на карантин эвакуированных из Уханя. И даже созвали заседание местного совета, для того чтобы принять решение, запрещающее это поселение. Но со временем власти опровергли информацию о карантине в Медоборах.

После свое возмущение проявили львовяне, где началась массовая выписка больных в военном госпитале. Люди взяли здание в кольцо, впрочем, руководитель медучреждения заявил, что это были учения, а местные власти заверили, что Львов рассматривался только как транзитный город.

Такую реакцию украинцев психологи объясняют равнодушием и невротическим фоном, который висит над Украиной несколько лет - это и события Майдана, и войны на Востоке, и другие проблемы, или же есть вероятность, что за этим бунтом кто-то стоит, чтобы возбудить и без того сложную ситуацию в стране.

Борислав Хомуленко, кандидат психологических наук, психотерапевт

Когда уровень тревоги очень-очень высок, тем более после стрессовых ситуаций, которые были в нашей стране, то многие люди предпочитают позицию - "Моя хата с краю", когда отсутствие сочувствия и эмпатия к другим людям крайне-крайне редуцированные. Хотя могут возникать и феномены обратные, когда, наоборот, люди будут жертвовать собой и пожертвовать какими-то своими условиями ради спасения людей, которые находятся рядом, - односельчан, людей, имеющих отношение к той же самой стране. Увы, в нашей стране такого яркого феномена мы сейчас не наблюдаем.

Ночью стало известно, что лайнер должен приземлиться в Харькове, а как возможная зона проведения карантина была названа база имени Соича в Волчанском районе. И уже утром в Старом Салтове, который находится рядом, собрались люди, готовые перекрыть дорогу.

Впрочем, база не подошла из-за отсутствия определенных коммуникаций, а людей автобусами в сопровождении полиции увезли в Новые Санжары Полтавской области, где между правоохранителями и местными жителями уже даже произошли столкновения.

В Санжары прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Борислав Хомуленко, кандидат психологических наук, психотерапевт

Очень большое значение имеет правильное руководство о компенсации и амортизации данных эмоций. Не атака на людей, а определенная пропаганда правильной информации, имеющей отношение, что чем является данный вирус, почему завозят данных людей, какой карантин будет проходить и какая эффективность данного карантина, какая вероятность того, что кто-то будет заражаться. Просто незнание является залогом агрессии.

То, что причиной такой бурной реакции может быть действительно отсутствие определенной информации и, собственно, то, что местные власти заранее не сообщили о том, что эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы будут находиться в медицинском центре в Новых Санжарах, считает и Никита.

Никита, харьковчанин

Можна зрозуміти людей, які у Нових Санжарах, тому що вони налякані, вони не знають, що їм робити, тому що були чутки щодо того, що цей санаторій не облаштований, що там проблеми з каналізацією, та люди просто налякані. Але ми не можемо кидати українців, які сюди приїжджають, що і заявляв наш президент. Сподіваюсь, що знайдуть якийсь компроміс.

Впрочем, подавляющее большинство харьковчан все же возмущены таким поведением соотечественников.

Елена, харьковчанка

Ну, я думаю прийняли б, ну це ж наші люди, правильно, чому ви, ми їх должні в біді оставлять. Ну, як на мене, це такі ж люди, як і ми. Так шо вони должні з нами бути.

Ну, потому что каждый, наверное, сам за себе, ну, я считаю, шо єто – ну, не по-человечески просто.

Алина, харьковчанка

Ми всі - люди і повинні друг друга поважати та розуміти, якщо я б себе на те місце, тих людей, які там у Китаї, поставила, то мені було б неприємно чути про ці всі якісь конфлікти.

Ксения, харьковчанка

Я очень негативно к этому отношусь, как бы люди не виноваты, что стали заложниками такой ситуации в Китае, поэтому, я думаю, в Харькове такого не устроят.

Зато в Полтаве люди стояли на своих баррикадах до последнего. Санаторий для предотвращения любых провокаций пришлось взять в кольцо нацгвардейцам.