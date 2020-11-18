"Он жил театром и учениками" В Харькове простились с погибшим режиссером Леонидом Садовским

В Харькове простились с режиссером и педагогом Леонидом Садовским, которого жестоко избили неизвестные около его собственного дома. На церемонию прощания с 71-летним доцентом Харьковского университета мистецт имени Котляревского пришли родственники, друзья, студенты и выпускники. Все они утверждают - режиссер жил театром и строил планы на будущее.

Андрей Жданько, проректор по научной работе Харк.нац.университета искусств им. Котляревского

Он жил театром и учениками. Он был визитной карточкой театрального отделения университета искусств, это был бренд университета, на него шли студенты

На Леонида Садовского напали 14 ноября, когда он вечером возвращался домой через пустырь. Злоумышленник набросился сзади, несколько раз ударил по голове, после ударов профессор потерял сознание.

Эвелина Черепахина, пресс-офицер Московского отдела полиции ГУНП в Харьк.обл.

Після того як він прийшов до тями він самостійно повернувся додому, де його дружина викликала медичну допомогу та зателефонувала до поліції. Чоловіка було госпіталізовано до 4 лікарні, його було проооператоравано та 16 листопада він помер у лікарні. Московський відділ поліції звертається до громадян, які могли бути свідками звертатись до Московського відділу поліції, або зателефонувавши на лінію

По данному факту следственным Московского отдела полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по предварительной квалификацией по ч.1ст. 121. Это умышленное тяжкое телесное повреждение. Злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет тюремного заключения.