Жильцы харьковской многоэтажки жалуются на тридцатиградусную жару в квартирах. Могут ли тепловики повлиять на проблему

Внешне это обычная девятиэтажка по улице Счастливой. Но жители этого дома открыто называют ее адом.

В квартирах температура воздуха переваливает за отметку в тридцать градусов, жалуются местные жители. Связано это с тем, что в этом доме до сих пор не убавили отопление.

Анна Адриенко, местная жительница

Жить уже невозможно в доме. Жарища на улице, и плюс еще вот так отапливают. Неужели они не могут с деньгами расстаться, что будут топить, душить нас жарой до первого мая?! Сколько так можно терпеть?

Чтобы хоть как-то побороть жару, люди вынуждены открывать окна. Поэтому по домам гуляют сквозняки, и можно с легкостью подхватить простуду. Поэтому люди говорят, что выбора нет: или страдать от избыточного тепла, или простудиться.

Светлана Попова, пенсионерка

На улице двадцать градусов и дома тридцать градусов. Зачем? Все сердечники, люди старые, больные. Ходят, потом обливаются. Дома сквозняки, болеют. Я не понимаю. Раньше - +8 - теплосеть отключала тепло.

Кроме жары, людей смущают квитанции, которые пришли накануне. Жители абсолютно не согласны с суммами и называют это грабежом.

Нина Самойленко, пенсионерка

Платежки пришли. Наверное, средняя мартовская... Февральская температура, наверное, была, я ночью вставала когда-то, смотрела, +10. Платежки пришли, ну у меня трехкомнатная квартира, - две с чем-то. Это нормально? За что мы платим? За то, что лес грели?

Люди неоднократно обращались со своей проблемой в «Харьковские тепловые сети» и Жилкомсервис, но помощи так и не дождались.

В свою очередь, журналисты задали вопрос тепловикам по этой ситуации. В ХТС рассказали, что они никак не могут повлиять на ситуацию в доме, через установку оборудования погодного регулирования. А этим занимается частная компания "Полтава центр", которая выиграла тендер. Поэтому урегулировать этот вопрос пока не представляется возможным.

Жители дома говорят: несмотря даже на нынешнее небольшое похолодание, в домах все равно продолжает стоять жара.