“Жилстрой-2” залил третью секцию многофункционального комплекса “Манхэттен” ®

10 апреля 2020 г. 17:35
Автор: Алина Тюхай
229 просмотров

Вот так будет выглядеть современный и уникальный для Харькова комплекс "Манхэттен" от застройщика “Жилстрой-2”. Уникальный, так как в нем помимо четырех сотен квартир будет еще торговый комплекс на первых этажах и офисные помещения.

Поэтому горожан, которым посчастливится приобрести себе в "Манхэттене" дом, кроме развитой инфраструктуры и комфортной придомовой территории, ждут и развлечения и даже возможная работа.

Всего в комплексе планируется 4 жилых секции - две из них уже возводят, а после разрешения Кабмина продолжать строительство - с шести утра заливают третью, которая на прошлой неделе, кстати, уже пошла в продажу. Поэтому, уверяют в “Жилстрой-2”, инвесторам нет причин переживать за свои деньги.

Дмитрий Кроленко, менеджер по стратегическому развитию ОДО "Жилстрой-2”

Незважаючи на загальний негатив,  для нас це - рядова подія. Роботи йдуть повним ходом за первинними графіками. Терміни будівництва не зміщені, тому перед усіма інвесторами ми свої зобов'язання виконаємо у повному обсязі. Перша секція продана на 95 відсотків, друга перевалила за 70, і за минулий тиждень ми продали десь 20 відсотків квартир третьої секції. 

Первую секцию на Московском проспекте планируют сдать в эксплуатацию уже во 2 квартале 2021 года.

 

Лиц. ГАСИ Украины №9-Л от 09.03.2016

Разрешение на выполнение строительных работ выдано ГАСИ Украины № IY 113182992088 от 26.10.2018

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.