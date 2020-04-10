“Жилстрой-2” залил третью секцию многофункционального комплекса “Манхэттен” ®

Вот так будет выглядеть современный и уникальный для Харькова комплекс "Манхэттен" от застройщика “Жилстрой-2”. Уникальный, так как в нем помимо четырех сотен квартир будет еще торговый комплекс на первых этажах и офисные помещения.

Поэтому горожан, которым посчастливится приобрести себе в "Манхэттене" дом, кроме развитой инфраструктуры и комфортной придомовой территории, ждут и развлечения и даже возможная работа.

Всего в комплексе планируется 4 жилых секции - две из них уже возводят, а после разрешения Кабмина продолжать строительство - с шести утра заливают третью, которая на прошлой неделе, кстати, уже пошла в продажу. Поэтому, уверяют в “Жилстрой-2”, инвесторам нет причин переживать за свои деньги.

Дмитрий Кроленко, менеджер по стратегическому развитию ОДО "Жилстрой-2”

Незважаючи на загальний негатив, для нас це - рядова подія. Роботи йдуть повним ходом за первинними графіками. Терміни будівництва не зміщені, тому перед усіма інвесторами ми свої зобов'язання виконаємо у повному обсязі. Перша секція продана на 95 відсотків, друга перевалила за 70, і за минулий тиждень ми продали десь 20 відсотків квартир третьої секції.

Первую секцию на Московском проспекте планируют сдать в эксплуатацию уже во 2 квартале 2021 года.