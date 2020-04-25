Жить по-новому: Шмыгаль рассказал, что ожидает украинцев после карантина

После ослабления карантинных мер Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, с новым социальным поведением. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.
Как отметил премьер, ослабление карантинных ограничений не означает, что угроза пройдет.
"Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина", - отметил он.
По прогнозу Шмыгаля, украинцы будут вынуждены выполнять следующие действия:
Кроме того, премьер рассказал о переходе к "бесконтактной экономике", которая предусматривает: