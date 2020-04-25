Жить по-новому: Шмыгаль рассказал, что ожидает украинцев после карантина

25 апреля 2020 г. 12:30
Источник: РБК-Украина
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После ослабления карантинных мер Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, с новым социальным поведением. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

Как отметил премьер, ослабление карантинных ограничений не означает, что угроза пройдет.

"Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина", - отметил он.

По прогнозу Шмыгаля, украинцы будут вынуждены выполнять следующие действия:

  • избежание скоплений людей,
  • обеспечение соблюдения дистанции в помещении не менее 1,5 метра,
  • обработка поверхностей в помещении, где происходит социальное взаимодействие,
  • использование защитных масок и перчаток в местах в местах скопления людей,
  • обеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, премьер рассказал о переходе к "бесконтактной экономике", которая предусматривает:

  • онлайн-продажи
  • распространение безналичных платежей,
  • бесконтактную доставку,
  • специальное обслуживание в супермаркетах,
  • специальное обслуживание в кафе и ресторанах.

 

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