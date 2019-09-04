Житель Дергачей борется с тяжелым заболеванием и нуждается в помощи на лечение

24-летний житель Дергачей Андрей Якименко борется с острым лейкозом и нуждается в средствах на лечение.

Парню в декабре прошлого года был поставлен диагноз острый миелоидный лейкоз. В Харькове Андрей прошел курс химиотерапии, а сейчас проходит лечение в Республиканском центре гематологии и пересадки костного мозга в Минске.

Для того, чтобы одолеть болезнь, молодой человек нуждается в регулярных курсах химиотерапии. Однако, Андрей наполовину сирота, он вырос без матери – с отцом и бабушкой.

Для того, чтобы начать лечение, его отцу пришлось продать дом и машину, также средствами парню помогли неравнодушные люди.

В мае 2019 года Андрею сделали пересадку костного мозга, и врачи дают Андрею благоприятные прогнозы.

Однако у парня обнаружили еще и нейролейкоз.

Поэтому чтобы сражаться за жизнь и дальше, Андрею нужно продолжать лечение.

Но на данный момент его семья уже исчерпала все собственные средства.

Поэтому отец Андрея обращается за помощью ко всем, кто хочет и может помочь его сыну выжить и побороть заболевание.

«Нам дорога каждая гривна, и мы будем всем благодарны за помощь», - говорит отец парня.

Реквизиты:

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Получатель: Якименко Андрей Игоревич

Моб.тел. +3 8 (066) 841-80-73 (отец Андрея)