 

Житель Дергачей борется с тяжелым заболеванием и нуждается в помощи на лечение

04 сентября 2019 г. 14:07
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24-летний житель Дергачей Андрей Якименко борется с острым лейкозом и нуждается в средствах на лечение. 

Парню в декабре прошлого года был поставлен диагноз острый миелоидный лейкоз. В Харькове Андрей прошел курс химиотерапии, а сейчас проходит лечение в Республиканском центре гематологии и пересадки костного мозга в Минске. 

Для того, чтобы одолеть болезнь, молодой человек нуждается в регулярных курсах химиотерапии. Однако, Андрей наполовину сирота, он вырос без матери – с отцом и бабушкой.

Для того, чтобы начать лечение, его отцу пришлось продать дом и машину, также средствами парню помогли неравнодушные люди.

В мае 2019 года Андрею сделали пересадку костного мозга, и врачи дают Андрею благоприятные прогнозы.

Однако у парня обнаружили еще и нейролейкоз.

Поэтому чтобы сражаться за жизнь и дальше, Андрею нужно продолжать лечение.

Но на данный момент его  семья  уже исчерпала все собственные средства.

Поэтому  отец Андрея обращается за помощью ко всем, кто хочет и может помочь его сыну выжить и побороть заболевание.

«Нам дорога каждая гривна, и мы будем всем благодарны за помощь», - говорит отец парня.

Реквизиты:

Карта Приватбанка: 4149 4991 1527 3326

Получатель: Якименко Андрей Игоревич 

Моб.тел. +3 8 (066) 841-80-73 (отец Андрея)

 

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