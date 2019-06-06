Житель Дергачей нуждается в помощи на лечение

24-летний житель Дергачей Андрей Якименко уже полтора года борется с лейкозом и нуждается в помощи неравнодушных.
Напомним, медики поставили парню диагноз: острый миелоидный лейкоз.
В Харькове парень прошел несколько курсов химиотерапии, а в данный момент находится на лечении в Республиканском центре гематологии и пересадки костного мозга. На сегодняшний день Андрею сделали трансплантацию костного мозга, однако, чтобы полностью победить болезнь необходимо пройти лучевую терапию и реабилитацию.
МОЗ Украины оплатил операцию, но дальнейшее лечение после ТКМ семье придется оплачивать самостоятельно. Врачи дают Андрею благоприятные прогнозы
Для того, чтобы пройти курсы химиотерапии отцу парня пришлось продать дом и авто, так как стоимость лечения неподъемная для обычных людей. Но на данный момент семья исчерпала все собственные финансовые возможности.
Андрей обращается за помощью ко всем неравнодушным, верит, что поборет болезнь и благодарен каждому, кто откликнется на его беду!
Реквизиты:
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$5169 3600 0296 4256
€5169 3600 0296 4322
Получатель: Якименко Андрей Игоревич
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