Житель Дергачей нуждается в помощи на лечение

24-летний житель Дергачей Андрей Якименко уже полтора года борется с лейкозом и нуждается в помощи неравнодушных.

Напомним, медики поставили парню диагноз: острый миелоидный лейкоз.

В Харькове парень прошел несколько курсов химиотерапии, а в данный момент находится на лечении в Республиканском центре гематологии и пересадки костного мозга. На сегодняшний день Андрею сделали трансплантацию костного мозга, однако, чтобы полностью победить болезнь необходимо пройти лучевую терапию и реабилитацию.

МОЗ Украины оплатил операцию, но дальнейшее лечение после ТКМ семье придется оплачивать самостоятельно. Врачи дают Андрею благоприятные прогнозы

Для того, чтобы пройти курсы химиотерапии отцу парня пришлось продать дом и авто, так как стоимость лечения неподъемная для обычных людей. Но на данный момент семья исчерпала все собственные финансовые возможности.

Андрей обращается за помощью ко всем неравнодушным, верит, что поборет болезнь и благодарен каждому, кто откликнется на его беду!

Реквизиты:

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$5169 3600 0296 4256

€5169 3600 0296 4322

Получатель: Якименко Андрей Игоревич

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