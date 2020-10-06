Житель Харьковщины обустроил в гараже лабораторию для выращивания конопли: изъято 120 кустов

В Первомайском районе Харьковской области 43-летний мужчина выращивал наркорастения в обустроенных подвалах гаража на территории своего домовладения. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В начале сентября текущего года правоохранители получили информацию о том, что на территории своего домовладения житель села Масловка выращивает коноплю.

Полицейские также получили информацию о том, что злоумышленник выращивает и хранит наркорастения в своем гараже, расположенном в городе Первомайский.

Информация была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции, злоумышленник был ранее неоднократно судим за аналогичные преступления.

5 октября на территории домовладения мужчины правоохранители провели обыск, во время которого обнаружили и изъяли 10 кустов конопли. Также в подвале гаража злоумышленника обнаружили 28 ростков в пластиковых емкостях с грунтом. Данные помещения он обустроил специальным освещением и вытяжками для доступа воздуха.

В ходе осмотра данного помещения полицейские обнаружили и изъяли 82 куста конопли, а также пластиковые емкости с высушенным и измельченным веществом, внешне похожиим на коноплю.

Все изъятое направили на экспертное исследование.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.