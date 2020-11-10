Житель Харьковщины пойдет под суд за незаконную переправку иностранца через границу

На Харьковщине пойдет под суд мужчина, который организовал оформление поддельных документов для иностранца.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Обвинительное заключение в отношении гражданина Украины направлено в суд по факту организации им незаконной переправки иностранца через госграницу Украины по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

По данным следствия, житель Харьковской области пообещал гражданину Российской Федерации, выходцу из одной из республик Северного Кавказа, помочь в получении гражданства Украины, а именно: оформить украинский национальный паспорт и заграничный.

Злоумышленник организовал изготовление комплекта поддельных документов и передал их в Государственную миграционную службу для оформления паспорта.

За свои услуги мужчина получил 5000 долларов США, сразу после чего был задержан работниками УСБУ в Харьковской области.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.