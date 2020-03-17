Житель Харьковщины пытался дать взятку полицейскому

17 марта 2020 г. 10:33
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В Харьковской области правоохранители разоблачили 0-летнего жителя поселка Близнюки в предоставлении неправомерной выгоды начальнику сектора превенции Близнюковского отделения полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, таким образом мужчина хотел избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

13 марта правоохранители задокументировали факт предоставления взятки в сумме 5000 гривен начальнику сектора превенции в помещении служебного кабинета подразделения.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом залога.

 

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