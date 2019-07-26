Житель Харьковщины пытался вывезти в Россию военные авиатовары

На Харьковщине СБУ предупредила незаконный вывоз в Россию товаров военного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю.

Об этом сообщил начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что житель Харьковской области незаконно приобрел комплектующие к авиационной технике. Военное оборудование мужчина планировал вывезти за границу без оформления соответствующих разрешительных документов.

Правоохранители задержали злоумышленника на харьковском железнодорожном вокзале во время таможенного контроля. Среди личных вещей мужчины обнаружили запчасти к топливно-регулирующего оборудованию Авиаприбор.

По заключению специалистов, указанные устройства предназначены для ремонта военных и военно-транспортных вертолетов Ми-8, Ми-24 и относятся к категории товаров военного назначения, международная передача которых может осуществляться только при наличии соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

Напомним, что военно-техническое сотрудничество с Россией прекращено еще с августа 2014 Указом Президента Украины и Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По данному факту открыто уголовное по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю). Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

Следственные действия проводились СБУ совместно с военнослужащими Госпогранслужбы и работниками Харьковской таможни ДФС Украины под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.