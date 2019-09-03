Житель Харьковщины спас во время пожара из горящего дома двух человек.

Как сообщает местная ТРК «Лозовая», в доме по улице Комарова в Лозовой произошел пожар.

Дым заметил сосед и вызвал спасателей. Он же самостоятельно вытащил из пожара женщину и мужчину, которые уже находились в бессознательном состоянии.

Пострадавших забрала карета скорой помощи.

Как рассказал мужчина, в результате пожара дом был полностью задымлен. Хозяев он искал ползком и с мокрой тряпкой на лице, чтобы и самому не потерять сознание.

Свой поступок герой объясняет тем, что у него грузинские корни и его учили относиться к соседям, как к родным.

«Молодец!!! Низкий поклон родителям этого парня за то, что воспитали настоящего Мужчину!», - пишет пользователь Фейсбук Лена Зозим и просит назвать имя героя.

Ее поддержали и другие восхищенные поступком парня люди и предложили отметить его наградой.