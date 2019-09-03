 

Житель Харьковщины спас во время пожара из горящего дома двух человек

03 сентября 2019 г. 16:40
1 просмотр

Житель Харьковщины спас во время пожара из горящего дома двух человек.

Как сообщает местная ТРК «Лозовая», в доме по улице Комарова в Лозовой произошел пожар.

Дым заметил сосед и вызвал спасателей.  Он же самостоятельно вытащил из пожара женщину и мужчину, которые уже находились в бессознательном состоянии.

Пострадавших забрала карета скорой помощи.

Как рассказал мужчина, в результате пожара дом был полностью задымлен. Хозяев он искал ползком и с мокрой тряпкой на лице, чтобы и самому не потерять сознание.

Свой поступок герой объясняет тем, что у него грузинские корни и его учили относиться к соседям, как к родным.

«Молодец!!! Низкий поклон родителям этого парня за то, что воспитали настоящего Мужчину!», - пишет пользователь Фейсбук Лена Зозим и просит назвать имя героя.

Ее поддержали и другие восхищенные поступком парня люди и предложили отметить его наградой.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.