Житель Харьковщины выращивал коноплю возле дома: полиция изъяла почти сорок кустов

11 сентября 2020 г. 10:30
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55-летний житель села Котовка Барвенковского района Харьковщины, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, выращивал дома наркорастения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

10 сентября в рамках проведения профилактической операции «Мак» и в ходе осмотра места  жительства правонарушителя полицейские обнаружили на приусадебном участке недалеко от дома 39 кустов конопли. 

Обнаруженные наркорастения правоохранители изъяли. Также у мужчины изъяли самодельное устройство для курения наркотиков.

Вещественные доказательства направили на экспертное исследование. 

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. 

Правонарушителю грозит наказание - до 3 лет ограничения свободы. 

 

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