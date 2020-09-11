Житель Харьковщины выращивал коноплю возле дома: полиция изъяла почти сорок кустов

55-летний житель села Котовка Барвенковского района Харьковщины, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, выращивал дома наркорастения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

10 сентября в рамках проведения профилактической операции «Мак» и в ходе осмотра места жительства правонарушителя полицейские обнаружили на приусадебном участке недалеко от дома 39 кустов конопли.

Обнаруженные наркорастения правоохранители изъяли. Также у мужчины изъяли самодельное устройство для курения наркотиков.

Вещественные доказательства направили на экспертное исследование.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю грозит наказание - до 3 лет ограничения свободы.