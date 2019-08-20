 

Житель Харьковщины вырастил на собственном дворе более 300 кустов конопли

20 августа 2019 г. 20:18
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На Харьковщине 58-летний житель поселка Высокий вырастил на собственном дворе более 300 кустов конопли.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, во время проверки оперативной информации полицейские обнаружили во дворе мужчины 382 куста наркосодержащих растений, а также два бумажных свертка с высушенным веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли. 

Хозяин не стал ничего отрицать и признался, что выращивал и хранил наркотические вещества для собственного потребления.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет. 

 

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