Житель Харьковщины вырастил на собственном дворе более 300 кустов конопли

На Харьковщине 58-летний житель поселка Высокий вырастил на собственном дворе более 300 кустов конопли.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, во время проверки оперативной информации полицейские обнаружили во дворе мужчины 382 куста наркосодержащих растений, а также два бумажных свертка с высушенным веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли.

Хозяин не стал ничего отрицать и признался, что выращивал и хранил наркотические вещества для собственного потребления.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.