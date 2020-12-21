Житель Луганщины мошенническим путем выманил у харьковчанина 30 тыс. гривен

К правоохранителям обратился 81-летний харьковчанин, рассказав, что ему позвонил неизвестный и заявил, что его сын попал в ДТП, находится в больнице и нуждается в медицинской помощи. Лечение нужно было оплатить, поэтому через некоторое время к заявителю пришел мужчина, которому он отдал 30 тыс. гривен и золотые кольца.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители разоблачили злоумышленника. Им оказался безработный 35-летний житель Луганской области. Полицейские задержали его на улице 23 Августа и изъяли вещественные доказательства.

Следственным сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1 злоумышленнику сообщено о подозрении. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.