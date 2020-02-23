Житель Новых Санжар, который пьяным набросился на копа, извинился (видео)

Житель Полтавщины, который в состоянии алкогольного опьянения оскорбил полицейского-ветерана АТО Александра Нетребко во время протестов в Новых Санжарах, извинился перед правоохранителем.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, выложив соответствующее видео.

На нем мужчина извинился перед представителем полиции, отметив, что якобы был пьян и очень сожалеет, что так сказал.

"Очень каюсь перед полицейскими из-за того, что я так высказался. Я не хочу так делать, был в состоянии алкогольного опьянения. Прочитал в Facebook, что он был награжден орденом Богдана Хмельницкого за отвагу, сам бы хотел с ним встретиться и извиниться", – сказал он.

"20 февраля 2020 во время акции протеста жителей Новых Санжар один из мужчин нецензурно выражался, унижая честь и достоинство правоохранителей. Бранные слова человек адресовал полицейскому — боевому офицеру, награжденному несколькими высокими наградами", — говорится в сообщении правоохранителей.

Как сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", мужчина ранее был осужден за "дезертирство".

Из зоны АТО его выгнали еще во время прохождения учений за злоупотребление алкоголем.