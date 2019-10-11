Жителей частного сектора возле "Барабашово" не будут переселять

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 11 октября, провел очередную встречу с инициативной группой предпринимателей, которые работают на рынке "Барабашово", об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Терехов ответил на вопросы, связанные со строительством новой дороги через рынок и переездом на новые торговые места.

«Дорога сейчас находится на стадии проектирования. Мы ее однозначно построим, и это не обсуждается. Главный вопрос заключается в том, как нормально и цивилизованно переселить предпринимателей, которые попадают в зону строительства. Еще раз повторяю, что ничего не будет сноситься, пока мы не построим павильоны на новой торговой площадке - на территории бывшего таксопарка в районе пр. Юбилейного. Эту площадку мы строим полностью за средства городского бюджета», - сообщил Игорь Терехов.

Он напомнил, что предпринимателям для переезда необходимо заключить арендные договоры с КП «Городской торговый рынок», которое будет эксплуатировать новую площадку.

«Стоимость аренды будет совершенно несопоставима с той, которую вы сейчас платите концерну «АВЭК». Все наши тарифы будут опубликованы в открытом доступе, и любой предприниматель сможет их сравнить с нынешними и посчитать, насколько выгодно будет работать по новым тарифам. Уверен, что при заключении договоров с нашим коммунальным предприятием предприниматели будут максимально защищены и будут работать в комфортных условиях», - отметил первый вице-мэр.

«Многие задают вопрос, попадает ли в зону отселения частный сектор. Так вот, ни один дом, где живут люди, не попадает в эту зону, потому что мы так выбирали трассировку дороги, чтобы жилье не было затронуто», - подчеркнул Игорь Терехов.

Заместитель директора Департамента территориального контроля Евгений Швец сообщил, что со вчерашнего дня представители горсовета начали проводить инвентаризацию земельных участков и павильонов, которые находятся в зоне строительства.

«Наши сотрудники вчера были на рынке и вручали предпринимателям приглашения явиться в департамент и предоставить информацию о занимаемых площадях, чтобы мы могли обобщить данные об общем количестве предпринимателей и торговых точек, чтобы точно знать, сколько людей необходимо переселить и чтобы дать предпринимателям равнозначные площади. Мы работали около часа, но потом лица спортивного телосложения, представлявшие администрацию рынка, начали нам мешать. Работу пришлось свернуть, но мы ее все равно продолжим», - сообщил Евгений Швец.

Многие предприниматели также пожаловались на новые притеснения, которым подвергаются активисты, выступившие против теневых схем на «Барабашово» и которые уже начали работать с КП «Современный город». По их словам, полиция никак не реагирует на правонарушения и откровенное запугивание. В связи с этим Игорь Терехов пообещал организовать встречу с руководством различных правоохранительных структур, чтобы решить этот вопрос.