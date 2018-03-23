Жителей Харькова и области предупредили об опасных изменениях погоды

23 марта в Харькове и области возможны опасные гидрометеорологические явления и резкие изменениях погоды.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

По информации, представленной в сводке, ночью и утром 23 марта местами по области ожидается туман, видимость 200 - 500 метров.

На дорогах Харькова и области - гололедица.

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ночью и утром местами по области туман, иней.

Ветер переменных направлений, 3 - 8 м / с.

Температура по области: ночью 8 - 13 ° мороза, местами 16 - 21 ° мороза, днем от 1 ° мороза до 4 ° тепла.

Температура по Харькову: ночью 11 - 13 ° мороза, днем ​​от 0 ° до 2 ° тепла.