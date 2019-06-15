Жителей Харьковщины предупредили об опасности: прогноз погоды на выходные

15 июня 2019 г. 11:15
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С 15 по 17 июня на Харьковщине установится чрезвычайная пожарная опасность. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 15 июня, в области будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность, которой присвоен 5-й класс.

Как сообщили в Харьковском Гидрометцентре, сегодня, 15 июня, температура воздуха достигнет 31-33 градуса тепла.

Завтра, 16 июня, жара на территории региона немного спадет: днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 16 - 21 °, днем ​​25 - 30 °.

17 июня, по данным синоптиков, осадков на Харьковщине не ожидается.

Температура ночью 13 - 18 °, днем ​​25 - 30 °.

 

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