Жителей Харьковщины предупредили об ухудшении погодных условий

Спасатели предупреждают жителей Харькова и области об ухудшении погодных условий.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным УкрГидрометцентра, к концу суток 20 июля в Харьковской области местами шквальный ветер 15-20 м / с.

Также пройдет сильный дождь и ожидается град.

Аналогичная погода ожидается в большинстве областей: Киевской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, на выходных, 21-22 июля в Харькове сохранится теплая дождливая погода.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в субботу в городе - переменная облачность, ночью без существенных осадков.

Местами в городе ожидается гроза, днем - небольшой кратковременный дождь, гроза, местами град, ветер - 5-10 м/с, местами - шквальный ветер 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью – 15-20 градусов тепла, днем - 25-30 градусов выше нуля.

В воскресенье ожидается точно такая же погода.